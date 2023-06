Todi, prima proiezione al "Nido dell'Aquila" per i corti scritti e recitati dagli studenti

Il mondo del cinema incontra quello della scuola e nasce “Luci della città” con due corti cinematografici scritti, recitati e promossi dagli studenti della scuola secondaria di primo grado Cocchi-Aosta, dell’istituto Ciuffelli-Einaudi e del liceo Jacopone.

Proiettati in anteprima dal Nido dell’Aquila di Todi il 15 giugno scorso, i due corti sono il prodotto nato dalla partecipazione al concorso “Cinema a scuola” indetto dal Ministero dei beni culturali e che prevede la partecipazione di professionisti del mondo del cinema, chiamati a guidare gli studenti in tute le fasi di realizzazione di un prodotto cinematografico. Il progetto è stato proposto all’allora dirigente dello Jacopone Sergio Guarente. Alla proiezione erano presenti l’atuale dirigente Maria Rita Marconi e, in rappresentanza della dirigente del Ciuffelli-Einaudi Venusia Pascucci, la professoressa Miriam Sacchei Zaccheo.

“Quando abbiamo pensato questo progetto ci siamo ispirati ai grandi maestri del cinema e valorizzare il cinema come forma di espressione culturale, tradotto in forma di espressione per i ragazzi, all’uscita della pandemia rilevando il bisogno di aumentare le relazioni e la capacità e la possibilità di esprimersi – dice Enrico Pasero, dirigente scolastico della Cocchi-Aosta - Siamo partiti dall’idea di come i ragazzi vivono la propria città, rilanciando il senso di Todi come città più vivibile del mondo. L’esperienza è stata importante perché tende a mettere a punto valorizzare ed esaltare le attitudini dei ragazzi in ogni fase della realizzazione”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Attraverso lo strumento del cineforum gli studenti hanno imparato ad analizzare e leggere le pellicole, mentre con il laboratorio di sceneggiatura si sono confrontati con la scrittura creativa e la costruzione di storie. Il laboratorio di recitazione ha permesso agli studenti di apprendere le tecniche per muoversi sulla scena e interpretare i personaggi creati dagli sceneggiatori. Gli studenti sono stati impegnati anche nel laboratorio di produzione delle pellicole e in quello di comunicazione e ufficio stampa per apprendere le tecniche di promozione di un film. Non poteva mancare, infine, il laboratorio di regia per mettere su pellicola quanto scritto dagli sceneggiatori e catturare le idee su pellicola. Nel laboratorio di post produzione gli studenti si sono confrontati con i vari passaggi per arrivare al lavoro finale.

“I ragazzi, alle prese con lo smartphone tutto il giorno, sembra che abbiano perso la meraviglia del quotidiano, quindi, questo progetto vuole accompagnare i ragazzi a raccontarsi attraverso gli strumenti del cinema, recuperando la dimensione del pensare alla grande, mostrando se stessi, rendendo mitici i propri vissuti, non con la consuetudine del selfie, ma con i campi lunghi, le panoramiche proprie del linguaggio cinematografico – racconta Antonio Farisi, regista - Questo è quello che abbiamo insegnato, ma a loro volta i ragazzi hanno dato molto a noi, sotto forma di stimoli e nella bellezza dello stare insieme e aiutarsi”.

Gli studenti sono stati seguiti dai professori Laura Liotti (Cocchi-Aosta), Andrea Marri (Ciuffelli Einaudi) e Vincenzo Russo (Jacopone da Todi).