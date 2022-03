Dopo 13 anni Cerreto di Spoleto riabbraccia i suoi tesori

Dopo 13 anni la parrocchia di Cerreto di Spoleto ha potuto riabbracciare i suoi tesori. A conclusione del processo a carico di un uomo sorpreso con oggetti sacri e un dopinto in auto, gli oggetti sono stati definitivamente confiscati e restituiti dai carabinieri al parrocco.

Un dipinto della Madonna con Bambinello e Angeli, di autore, sconosciuto, candelabri in ottone, la campanella dell'altare, un crocifisso vennero trovati nel 2009 nella vettura di un uomo, fermato per un controllo. Non sapevndo giustificare il prossesso degli oggetti, il carico venne sequestrato e l'automobilista indagao.