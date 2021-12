Ceramica in Umbria, fondo da 15 milioni di euro per il 2022. Toniaccini: "Comparto strategico per la nostra economia"

Importanti risorse per sostenere il settore della ceramica d'arte e tradizionale dell'Umbria sono previste per il 2022. Tutto questo grazie ad un emendamento - passato in commissione bilancio del Senato - a firma del senatore umbro Luca Briziarelli e di altri deputati. Grande soddisfazione per il sindaco di Deruta uno dei centri maggiori della ceramica in Umbria.

"E’ con grande soddisfazione che accolgo la notizia dell'approvazione di uno stanziamento complessivo di 15 milioni di euro per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nonché per il sostegno e la valorizzazione della ceramica artistica tradizionale e per compensare i maggiori costi energetici. Vorrei ringraziare il senatore Luca Briziarelli e gli altri Parlamentari che hanno sottoscritto l'emendamento, confermando la loro attenzione verso il nostro artigianato artistico, un settore fortemente in sofferenza, acuita in questo lungo periodo di pandemia. Sappiamo quanto questo comparto sia strategico per la nostra economia e avere il supporto delle Istituzioni che non solo ne riconoscono l’altro valore, ma lo sostengono, è un passo avanti fondamentale. Il prossimo speriamo possa essere l'approvazione, in tempi brevi, della Legge Collina-Briziarelli dedicata all'artigianato artistico”.