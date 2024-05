Un’estate speciale con i laboratori di pittura, motricità, musica e riciclo del Polo Estivo 0-6 a Tavernelle

Un’estate speciale a Tavernelle con i laboratori grafico-pittorici, di lettura e di mediazione musicale, di riciclo creativo e di motricità del Polo Estivo 0-6 a Tavernelle di Panicale gestito dalla Scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti” in collaborazione con Polis Cooperativa Sociale

Il centro estivo si rivolge a bambini da un anno (primo anno di frequenza del nido d’infanzia) ai 6 anni (ultimo anno di frequenza della scuola dell’infanzia) e si svolgerà presso la scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti” e il nido d’infanzia “La Tana degli Orsetti” dal 1° luglio al 9 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16. Le attività laboratoriali saranno attivate in base a più campi di esperienza, in linea con i centri di interesse. Nello specifico saranno proposti laboratori grafico-pittorici, di lettura e di mediazione musicale, di riciclo creativo e di motricità.

Il Polo Estivo 0-6 rappresenta oramai da cinque anni un punto di riferimento per l’infanzia del territorio della Val Nestore. Nel corso delle quattro edizioni sono state centinaia le presenze di bambini, segno evidente della qualità della programmazione e delle proposte ludico-esperienziali pensate per i bambini.

“Il comune percorso progettuale di un polo estivo 0-6 rappresenta l’estensione di un percorso pedagogico più ampio tra le due strutture che ospiteranno i bambini nei mesi di luglio ed agosto e l’asilo nido intercomunale ‘Le Piccole Impronte’. Da quattro anni a questa parte, infatti, non ci siamo limitati a rispondere alle esigenze di socialità estive per i bambini del territorio - sostengono Maurizia Poggiani, direttrice della scuola dell’infanzia paritaria ‘Monumento ai Caduti’ e Robert Bonini, coordinatore pedagogico Rete Lilliput Cooperativa Polis - Durante gli anni educativi e scolastici è stato infatti proposto un percorso di continuità strutturato e ricco di proposte per i bambini iscritti alle strutture. Allo stesso modo sono state programmate tavole rotonde e incontri interattivi condotti da esperti dell’infanzia e aperti al territorio, a sostegno della genitorialità. Tutto ciò a testimonianza di come un servizio Intercomunale pubblico e due servizi privati (distanti pochi metri l’uno dagli altri), se concettualmente accomunati dalla stessa idea di infanzia e della volontà di proporre ai bambini un percorso pedagogico ed esperienziale di qualità, possano fornire esaurienti risposte ai bisogni dei bambini e delle famiglie, anche durante l’estate”.

Questo percorso ha incontrato subito l’interesse e l’appoggio delle amministrazioni comunali di Panicale e Piegaro, che hanno stimolato cinque anni fa un confronto garantendo un prezioso e costante supporto alla progettualità 0-6.