Castiglione del lago, via ai lavori sulla provinciale: le modifiche alla viabilità

La Provincia di Perugia annuncia con una nota l'avvio dei cantieri lungo la strada provinciale 300 di Porto (località Gioiella, frazione di Castiglione del Lago).

"I lavori che cominceranno il 3 giugno riguarderanno uno specifico tratto di circa 400 metri – ha detto la consigliera provinciale con delega alla viabilità - in cui è presente un cedimento consistente della fondazione stradale, molto pericoloso per la circolazione tanto che nel tratto era presente una limitazione della velocità a 30 km/h ormai imposta da diversi anni". E ancora: "Il progetto complessivo prevede un investimento di oltre 1,6 milione di euro. L’intervento imminente, di 681.456 euro, sarà realizzato con fondi propri della Provincia di Perugia e in futuro è previsto un successivo intervento, finanziato dal MIT per ulteriori 400.000 euro (2025/2026). Ulteriori fondi potranno essere ridefiniti per completare gli interventi nei successivi programmi in corso di formazione".

In accordo con il comune di Castiglione del Lago, prosegue la nota, "si è stabilita una viabilità alternativa sulla strada comunale di Frattavecchia, necessaria per la tipologia di intervento che interessa l'intera sede stradale, e non può essere eseguito per corsie. Il tragitto alternativo è consentito esclusivamente ai mezzi di portata inferiore a 3,5 tonnellate, fatti salvi i mezzi che raggiungono le attività agricole ivi presenti. Per i mezzi di portata superiore sono stati individuati in accordo con il Comune tragitti alternativi, adeguatamente segnalati. I tempi di realizzazione dell’intervento sono stati calibrati anche per venire incontro ad alcune importanti eventi che saranno tenuti in quel territorio".