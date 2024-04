Castiglione del Lago, affidati i lavori per la manutenzione delle strade nel territorio

Il Comune di Castiglione del Lago ha intrapreso un’importante iniziativa di manutenzione straordinaria delle strade, con un investimento iniziale di 560.000 euro, parte di un piano di riqualificazione più ampio del valore di 1.049.164 euro.

Il sindaco Matteo Burico ha sottolineato l'importanza di questo progetto per la comunità, evidenziando come i miglioramenti dei bilanci comunali abbiano reso possibile l'attuazione di tali lavori.

Le operazioni di manutenzione riguarderanno principalmente le zone più danneggiate e coinvolgeranno diverse località e frazioni come le località di Piana, Bertoni, Bologni, Ferretto, Cozzano, Pucciarelli e le frazioni di Macchie e Panicarola, oltre al capoluogo e consisteranno nella risagomatura dei corpi stradali e nel rifacimento dei manti di usura.

In parallelo, la Provincia di Perugia si impegnerà in un piano di interventi sulle strade di sua competenza, con un budget di 4,1 milioni di euro per il periodo 2022-2029, che include la sistemazione del dissesto idrogeologico in località Gioiella. Questi sforzi congiunti tra il Comune e la Provincia mirano a migliorare significativamente la sicurezza e la qualità delle strade per i residenti e i visitatori di Castiglione del Lago.