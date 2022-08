Castiglione del Lago, salta l'edizione 2022 dell'Isola di Einstein: botta e risposta sui social tra sindaco Burico e organizzatori

L'edizione 2022 dell'Isola di Einstein non si svolgerà. Lo annunciano gli organizzatori sulla pagina Facebook dell’evento con un post nel quale spiegano le ragioni di questo annullamento e rinvio al 2023.

“Una serie di circostanze non ci permettono di svolgere in maniera adeguata un evento che per le sue caratteristiche negli anni è stato riconosciuto a livello nazionale e internazionale come evento unico e di qualità – si legge nel post - A tutti coloro che, numerosissimi, hanno chiesto informazioni sull'edizione 2022 e anche sul futuro del festival, rispondiamo che il territorio che ci ospita non è interessato a puntare sull'eccellenza e a sviluppare iniziative innovative e di rete – conclude il post - Vi terremo informati su nuove iniziative perché gli eventi si possono anche interrompere ma resta viva la nostra volontà di condividere con voi il piacere della curiosità e della scoperta”.

Pochi minuti dopo interviene anche il sindaco di Castiglione del Lago con jun post per fornire ulteriori precisazioni.

“Dopo aver letto il post dell’Isola di Einstein ci sembra necessario, per chiarezza, spiegare che il Comune di Castiglione del Lago ha fortemente creduto in questo evento per la sua valenza culturale e straordinaria innovazione nella divulgazione scientifica – scrive Burico - Proprio per questo, anche negli anni della pandemia, abbiamo comunque investito e insistito perché si tenesse anche in forma ripensata sulla “penisola” di Castiglione del Lago invece che all’Isola Polvese. Il Comune era pronto anche quest’anno ad ospitare e/o contribuire economicamente alla realizzazione dell’evento dell’Isola di Einstein come nel precedente anno che, per motivi non legati alla volontà del Comune, alla fine non si è potuto svolgere – si legge nel messaggio - A marzo di questo anno gli organizzatori ci hanno scritto che l’edizione 2022 non ci sarebbe stata ma che auspicavano un rilancio importante per il 2023. Ad un anno da questo traguardo siamo a ribadire che l’amministrazione comunale è pronta a scommettere ancora su questo importante evento che da lustro a tutto il territorio del Trasimeno ed è un importate leva del marketing territoriale, oltre alla sua valenza scientifico divulgativa” conclude il sindaco.