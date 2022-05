Dagli accertamenti strumentali, gli automobilisti denunciati hanno evidenziato tassi alcolici da 0,82 a 1,79 grammi per litro di sangue.

C'è chi ha tentato di aggirare il posto di blocco passando per una strada bianca, chi invece si è ritrovato con una denuncia per essersi messo alla guida dell'auto con un tasso alcolico superiore, largamente, ai limiti di legge. Cinque le persone deferite dai carabinieri dei Nucleo operativo radiomobile di CIttà della Pieve che hanno effettuato controlli mirati nei pressi di una discoteca di Castiglione del Lago. A un sesto automobilista è stata, invece, oltre al ritiro della patente, è stata elevata una multa.

Sulla strada bianca per evitare il posto di blocco, 5 denunce per guida in stato di ebbrezza