Castiglione del Lago, proseguono i lavori per il centro di raccolta

Proseguono i lavori al centro di raccolta di via della Stazione, a Castiglione del Lago che Tsa Trasimeno servizi ambientali ha affidato per la “manutenzione straordinaria con implementazione dei presidi ambientali” del sito. A eseguire i lavori, l’azienda Bmr Srl Costruzioni e impianti di Veggiano (Padova). La conclusione degli interventi di manutenzione è prevista per ottobre. Il progetto comporta un investimento di circa 250mila euro. Previsti la riorganizzazione dell’area di raccolta e la realizzazione delle nuove strutture destinate al funzionamento del centro stesso, oltre alla sua illuminazione e all’adeguamento della segnaletica stradale. Un centro di raccolta moderno, funzionale ed accogliente.

“Andiamo spediti verso il completamento di un progetto molto importante per il territorio di Castiglione del Lago, dove la spinta verso la sostenibilità è già forte e, con questa opera, attesa e necessaria, potrà essere ulteriormente favorita" commenta il presidente di Tsa, Cristian Betti.

