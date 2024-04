Prima festa di primavera, a Pozzuolo si gioca imparando a rispettare l'ambiente

Imparare giocando. L’educazione e la sostenibilità ambientale sono al centro della Prima festa di Primavera, prevista per domenica 21 aprile all’asilo “Gino Galeotti” di Pozzuolo di Castiglione del Lago, conosciuto anche come “l’asilo del prete”.

Su iniziativa di Cristina Massinelli, a partire dalle 15.30, saranno previsti momenti di animazione e di gioco incentrati sulle tematiche ambientali, come la raccolta differenziata e il riutilizzo dei materiali considerati di scarto.

Caccia al tesoro, Gioco dell’oca, laboratori creativi proposti nel lungo pomeriggio di divertimento saranno, infatti, indirizzati a rafforzare l’attenzione dei più piccoli, e non solo, verso il rispetto per l’ambiente.

Tsa Trasimeno servizi ambientali è tra i sostenitori dell’iniziativa.

“La nostra azienda non può che appoggiare progetti di questo genere che uniscono al gioco l’educazione al rispetto dell’ambiente. Perché, proprio attraverso attività coinvolgenti e divertenti, si possono raggiungere in maniera più efficaci le generazioni più giovani. Utenti del presente e del futuro che possono crescere con una coscienza più attenta e sensibile ai temi della sostenibilità che noi con forza cerchiamo di promuovere in ogni fascia di età”. È il commento di Margherita Banella, consigliere di Tsa.