Cascia, pellegrina si infortuna allo Scoglio di Santa Rita: salvata dai vigili del fuoco

E' scivolata sulle scale e la caviglia le ha ceduto. Non poteva continuare a piedi, rientrare verso l'auto, la pellegrina 63enne di Lecce che questa mattina si è infortunata nei pressi dello Scoglio di Santa Rita, a Cascia.

Per questo è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Sono intervenuti i vigili di Norcia e con loro il personale sanitario di Norcia e Cascia. La donna è stata posizionata su una barella e trasportata a spalla finché non è stato possibile affidarla a un mezzo di soccorso per raggiungere così l'ospedale e concludere gli accertamenti medici.