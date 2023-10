Cascia, Gianni Rivera chiude la 22esima mostra mercato dello zafferano

“Uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi a livello mondiale e per noi è un grande onore averlo qui. Una giornata da ricordare in una città che dagli anni ’80 in poi ha investito molto nello sport, diventando sede di tantissimi ritiri di squadre di calcio e di altri sport”. Così il sindaco di Cascia, Mario De Carolis, ha salutato l’ex calciatore Gianni Rivera, ospite nella città di Santa Rita nell’ambito della tavola rotonda ‘Religiosità, sport e gastronomia salutista’, domenica 29 ottobre. L’incontro si è tenuto nell’ultimo dei tre giorni in programma nella 22esima Mostra mercato dello zafferano ed è stato molto partecipato, così come l’intera manifestazione che rientra nel progetto ‘Valnerina Gusto’, finanziato a valere sul Piano di sviluppo e Coesione FSC Umbriaperta, avviso regionale per il sostegno alla costruzione di prodotti turistici territoriali-Regione Umbria’. Tantissimi i visitatori della mostra mercato che si è confermato un evento non solo per i buongustai ma anche per gli amanti dello sport, della cultura e del benessere. Rivera ha presentato il suo libro ‘Ieri e oggi’, regalando al pubblico piacevoli aneddoti e ricordi e raccontandosi ‘senza filtri’ e con grande sincerità.

E come ogni festa che si rispetti la 22esima Mostra mercato dello zafferano di Cascia si è chiusa con la degustazione di una grande torta realizzata con l‘oro rosso’ dagli albergatori della città.