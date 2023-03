Annuncio per un appartamento "fantasma" a Roma: rintracciato e denunciato per truffa

I Carabinieri di Sigillo hanno denunciato una persona per truffa una persona che aveva messo un annuncio online per l’affitto di una stanza di un appartamento a 5 minuti dal centro di Roma.

La vittima, una ragazza che doveva trasferirsi per motivi di lavoro nella Capitale, si è messa in contatto tramite Whatsapp per affittare la stanza, versando una caparra di 500 euro con un bonifico.

Quando aveva cercato di visionare la stanza, il presunto proprietario di casa, dopo aver incassato il bonifico, era sparito.

I carabinieri di Sigillo, dopo aver raccolto la denuncia, si sono messi sulle tracce del truffatore e scandagliando il sito web di annunci hanno individuato altre offerte simili e recuperato i dati di registrazione dell’utente inserzionista associati a quell’annuncio.

Dati identificativi che corrispondevano a quelli emersi dall’accertamento sull’utenza telefonica utilizzata dal truffatore per raggirare la vittima con chiamate e messaggi Whatsapp. Infine, presso la banca è stata acquisita la documentazione contrattuale e verificata quindi la titolarità del conto sul quale era stata versata la somma.

A questo punto è scattata la denuncia per un cinquantenne residente nella provincia di Roma.