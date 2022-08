Controlli a tappeto al Trasimeno: pioggia di multe e stangata per un ubriaco alla guida

Controlli ad ampio raggio dei carabinieri di Città della Pieve in tutto il comprensorio del Trasimeno. Il bilancio dell'attività parla di 185 veicoli monitorati e 12 multe fatte per violazioni al codice della strada. Controllate anche 306 persone, di cui 64 già pregiudicate. Segnalati in prefettura come assuntori due uomini, trovati con marijuana e cocaina. Un automobilista era alla guida in stato di ebbrezza, è stato multato. Patente ritirata. "L'attività di presidio delle principali strade del territorio costituiscono il presuposto per prevenire furti e rapine, e contrastare il traffico di droga": hanno ribadito i vertici dell'Arma che stanno portando avanti il progetto di Vacanze Sicure.