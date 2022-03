Controlli sulle strade della Valnerina, "pioggia di multe": cresce il pericoloso fenomeno dell'auto senza revisione

Proseguono i controlli alla circolazione su tutto il territorio della Valnerina. Gli accertamenti sono stati concentrati e coordinati con le stazioni dei carabinieri di Norcia, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto.

Controllati 162 veicoli e 324 persone. Verifiche anche in 62 esercizi pubblci. L'esito dell'attività è di nove multe per violazioni al Codice della strada. I carabinieri di Norcia hanno multato un 51enne che viaggiava su un'auto senza revisione, una 43enne che, invece, non aveva l'assicurazione e un 39enne la cui auto aveva la targa non installata correttamente. Per il mezzo sono stati disposti anche il fermo amministrativo e il ritiro della carta di circolazione.

I carabinieri di Cascia hanno multato un automobilista che circolava senza cintura. Senza revisione l'auto che guidava un 55enne e che i carabinieri di Preci hanno controllato. Stessa sanzione per un 42enne controllato dai militari di Monteleone di Spoleto. Multato dagli stessi militari anche un 25enne che era senza cintura. I carabinieri del Radiomobile, invece, oltre ad aver multato un atuomobilista che circolava su un'auto non revisionata, sabato sono intervenuti in località Fontevena di Norcia per un incidente tra un'auto e una moto. Il motociclista è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Perugia. Dinamica in fase di ricostruzione.