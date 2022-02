Lago Trasimeno, controlli a tappeto dei carabinieri: posti di blocco e multe

Posti di blocco e multe dei carabinieri nei comuni di Castiglione del Lago, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno e Magione.

I militari hanno fermato 59 veicoli, elevando 3 contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di 342 euro, controllato e identificato 69 persone (9 già note alle forze dell'ordine) e segnalato alla Prefettura di Perugia come assuntore di droga un 42enne di origini marocchine trovato con un grammo di cocaina in tasca.

I carabinieri hanno anche verificato 23 green pass e un esercizio commerciale, senza riscontrare irregolarità.

Nei giorni scorsi, sempre durante i posti di blocco, i carabinieri di Città della Pieve hanno identificato 443 persone, di cui 99 con precedenti di polizia, e controllato 236 veicoli. I militari hanno elevato 15 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo pari a 2476 euro.