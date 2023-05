Spoleto, salvato un capriolo investito da un'automobile sulla Flaminia

Un capriolo ferito è stato salvato dagli agenti del Commissariato di Spoleto dopo la segnalazione di una cittadina che, dopo aver assistito al suo investimento, aveva immediatamente chiamato il numero di emergenza.

Gli agenti hanno ascoltato la donna, la quale ha spiegato di aver visto un’auto che, dopo aver impattato contro il capriolo, si era allontanata senza fermarsi. Poco dopo, è sopraggiunta anche l’automobilista che, visibilmente scossa dall’accaduto, ha confermato i fatti, cioè che l'animale le aveva attraversato la strada all'improvviso e non era riuscita ad evitarlo.

Gli operatori hanno poi raggiunto il capriolo, trovato a bordo della carreggiata. Messa in sicurezza la strada è stato contattato il numero di emergenza per il recupero della fauna selvatica che ha inviato sul posto del personale specializzato per il recupero dell'animale e il trasporto presso un centro dove prestare le cure del caso.