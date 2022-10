Cascia, ponteggio fatiscente e senza protezioni: denunciato il titolare della ditta, cantiere edile chiuso e maxi multa

I Carabinieri della Stazione di Cascia e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Perugia e del personale dell’Ispettorato del Lavoro di Perugia, hanno controllato un cantiere edile, impegnato in lavori di demolizione e di ricostruzione post-sisma, in località Maltignano di Cascia.

A segutio del controllo il legale rappresentante dell’impresa edile è stato denunciato perché avrebbe omesso le previste precauzioni per evitare le cadute verso il vuoto, di installare impalcati muniti di tavole fermapiede e protezioni contro le cadute verso il vuoto, non avrebbe provveduto a redigere il calcolo di resistenza e stabilità del ponteggio utilizzato e il piano di montaggio, utilizzo e smontaggio del ponteggio era carente dei requisiti minimi.

Per tali violazioni è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale fino al ripristino delle regolari condizioni di lavoro e contestate violazioni amministrative per un importo di 3.000 euro e ammende per circa 5.000 euro.

Nel corso del controllo sono stati identificati quattro lavoratori italiani regolarmente occupati; uno di questi risultava far parte di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza. In particolare la madre, avrebbe omesso di comunicare all’INPS la variazione della condizione occupazionale del figlio, occupato presso il citato cantiere con contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo maggio-settembre 2022. Per tali ragioni la donna è stata denunciata per aver percepito nel periodo maggio-settembre 2022 l’importo complessivo di 3.127 euro.