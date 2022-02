Canoa Club Citta' di Castello: eletto il nuovo consiglio

Novità nella continuità. E' questo lo spirito della rinnovata guida del Canoa Club Città di Castello, che si è insediata nei giorni scorsi.

Al vertice della storica società è Nicola Landi, imprenditore di 43 anni, mentre i vice sono due: Alessandro Cavargini e Andrea Lepri. Il segretario è Pietro Pierangeli. Il rinnovato consiglio vede la presenza di Carlo Mercati; Roberto Rossi; Alberto Cavargini; Luca Biagini e Martino Beccari.

Un gruppo nuovo, con la presenza di tanti giovani, che da tempo operano per portare avanti la vita della struttura.

''Nelle nostre intenzioni – ha detto Landi – c'è quella di far crescere il club, sia per quanto riguarda il numero di iscritti, che di atleti e anche di appassionati alla Canoa. Puntiamo molto sulla squadra agonistica e sulle gare, manifestazioni che vogliamo riportare a Città di Castello dopo questa lunga parentesi di assenza. Primo appuntamento saranno le competizioni di marzo, quando arriveranno nella nostra città, atleti di caratura nazionale e internazionale per le consuete competizioni, che di solito aprono la stagione agonistica''.

''Voglio fin da subito ringraziare l'ex presidente Sandro Paoloni - ha detto ancora Landi - che tanto si è adoperato per questo club; il Comune di Città di Castello e la Regione che ci stanno vicini per ogni competizione; la Federazione Italiana di canoa e kayak con i vertici regionali e nazionali che non ha mai mancato di esserci da supporto, così come i tanti, tantissimi tifernati che ci aiutano per poter predisporre la meglio ogni nostra attività: dalle gare, al Trofeo dei Rioni, per passare al Babbo Natale, fino alla nostra stagione agonistica''.