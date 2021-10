Due multe pesantissime per abbandono di rifiuti. Il sindaco Gareggia: "Altre indagini in corso: a breve individueremo i responsabili

Continuano i controlli del Comando della Polizia Locale di Cannara per prevenire il malcostume dell'abbandono di rifiuti. In collaborazione con i carabinieri di Bettona, sono stati individuati due soggetti responsabili di una discarica abusiva a cui carico è stato redatto un verbale per violazioni della normativa dettata dal Testo Unico dell’Ambiente per complessivi 2.400 euro. Il Comune di Cannara ha inoltre notificato ai trasgressori l’Ordinanza per la rimozione e l’avvio a smaltimento dei rifiuti con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, che prevede in caso di mancata osservanza della stessa la denuncia dei trasgressori all’Autorità Giudiziaria.

“Chi abbandona rifiuti - ha spiegato il sindaco Gareggia - non solo deturpa l’ambiente e contravviene alla normativa vigente ma commette anche un gesto sciocco, visto che tutti i comuni offrono un servizio di recupero e smaltimento di rifiuti ingombranti in maniera del tutto gratuita. Chi abbandona rifiuti, invece, oltre a rischiare sanzioni amministrative e penali importanti, compie la fatica di caricare, trasportare e scaricare i rifiuti che poi sarà costretto a dover ricaricare e portare in discarica". Non si tratta di casi isolati, dato che l'amministrazione comunale sta vagliando altri casi per i quali sono in corso ancora le indagini:"Sono certo - ha concluso il primo cittadino - che in breve tempo potremmo contestare ulteriori sanzioni per tutti i casi che sono stati portati alla nostra attenzione”.