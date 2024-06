Alla scoperta del Trasimeno con il Campus estivo comunale di Polis e Comune di Magione

Un’estate da sogno con il Campus estivo comunale di eccellenza per bambini e bambine da 3 a 6 anni, a Magione, tra giochi, laboratori e scoperta del territorio.

Si svolgerà durante le quattro settimane di luglio il Campus estivo comunale di Magione 3-6, gestito dal personale educativo di Polis società cooperativa sociale presso la nuova struttura della scuola dell’infanzia Caserino.

“Il Campus estivo comunale rappresenterà per i bambini partecipanti una piacevole opportunità per stare insieme e per trascorrere piacevoli giornate all’insegna del gioco e del creare divertendosi, fruendo dei bellissimi spazi interni ed esterni della nuova scuola dell’infanzia Caserino – sostiene Robert Bonini, coordinatore settore infanzia di Polis – Il tutto impreziosito dalla possibilità di poter conoscere il territorio e la splendida cornice del lago Trasimeno, grazie al pulmino messo a disposizione dall’amministrazione comunale di Magione”.

Il servizio, aperto a bambini dai 3 ai 6 anni, permetterà ai piccoli iscritti di partecipare a interessanti proposte laboratoriali, attivate in base a più campi di esperienza, concentrate su attività grafico-pittoriche, sulla lettura e mediazione musicale, sul riciclo creativo e sul materiale destrutturato.

“L’importanza di un’attività estiva rappresenta una risorsa sia per i bimbi stessi che continuano a fare esperienza e socializzare, nonché per le famiglie, che devono necessariamente conciliare vita domestica con l’attività lavorativa - afferma Eleonora Maghini, assessore alle Politiche sociali del Comune di Magione - Obiettivo dell’amministrazione è quello di migliorare e arricchire le attività di anno in anno, con personale qualificato e spazi idonei, nonché permettere la fruibilità del nostro bellissimo territorio”.