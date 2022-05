Campello sul Clitunno, spaccia sotto gli occhi dei Carabinieri: in manette

I Carabinieri della Stazione di Campello sul Clitunno e del Radiomobile della Compagnia di Spoleto hanno assistito ad un episodio di spaccio di droga da parte di una persona che, a bordo di un’autovettura, avrebbe dato appuntamento ad un giovane al quale ha ceduto cocaina in cambio di denaro.

Il giovane, dopo l’acquisto della sostanza stupefacente, è stato fermato dai Carabinieri. Poi è toccato allo spacciatore trovato in possesso di 5 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e 900 euro in banconote di vario taglio.

L’acquirente è apparso reticente nei confronti dei militari evidenziando presunte condotte riconducibili a forme di favoreggiamento nei confronti dello spacciatore, che saranno valutate dall’autorità giudiziaria spoletina.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari con la successiva convalida dell’arresto.