Da Assisi a Gerusalemme a piedi per la pace, i giovani di Economy of Francesco sono pronti a mettersi in cammino

I giovani di Economy of Francesco sono pronti a mettersi in cammino, con la campagna internazionale Steps for Peace, a piedi in direzione di Gerusalemme. Sarà un pellegrinaggio “a pezzi” per ricordare tutte le guerre che infiammano il mondo, a cui chiunque potrà partecipare donando i propri “passi” attraverso un'applicazione mobile: una staffetta nei 5 continenti.

San Francesco, 800 anni fa, partì disarmato da Assisi alla volta del Cairo per incontrare il sultano d’Egitto al-Malik al-Kamil. Quel gesto è da molti considerato uno dei più significativi gesti di dialogo e pace della Storia. Allo stesso modo i giovani di Economy of Francesco si preparano a percorrere i 4 mila chilometri (8 milioni di passi) che separano Gerusalemme dalla città di Assisi.

I giovani da ogni parte del mondo potranno infatti organizzarsi in gruppo o da soli per percorrere alcuni chilometri da donare a Steps for peace. Quando i chilometri percorsi saranno sufficienti a coprire idealmente la distanza che separa Assisi da Gerusalemme, e il conto alla rovescia dei passi supererà gli 8 milioni, una delegazione di Economy of Francesco si recherà a Gerusalemme. Insieme chiederanno Pace, con la stessa povertà di parole e strategie diplomatiche che animò San Francesco 800 anni fa; con la stessa diplomazia in ginocchio che chiede il Francesco di oggi.