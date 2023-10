“Camminata del Perugino”: il trekking dedicato al divin pittore

In occasione del cinquecentenario dalla morte di Perugino è tutto pronto per il trekking dedicato al Divin Pittore che si terrà domenica 15 ottobre da Città della Pieve a Fontignano.

Le iscrizioni si chiuderanno domani, venerdì 13 ottobre e sarà poi possibile registrarsi anche sabato pomeriggio e domenica mattina, direttamente alla partenza a Città della Pieve, con il rischio tuttavia che l’organizzazione possa non riuscire a soddisfare eventuali richieste di servizio navetta.

L’escursione lunga quaranta chilometri, unirà idealmente Città della Pieve, luogo di nascita del Maestro, a Fontignano, che ne ospita la tomba. La partenza è fissata in Piazza Plebiscito a Città della Pieve alle ore 7.30 e l’itinerario interesserà antichi borghi, boschi, oliveti e vigne.

Previste quattro soste, ciascuna con un punto di ristoro e con la possibilità di interrompere la camminata: la prima tappa sarà a Paciano dopo 13 chilometri, la seconda a Panicale dopo 19 chilometri, la terza al Santuario di Mongiovino, 26 chilometri, e l’ultima a Fontignano, dove è prevista la visita alla tomba del Perugino.

I camminatori presumibilmente raggiungeranno Paciano alle ore 11.00, Panicale alle ore 12.30, il santuario di Mongiovino alle ore 14.00 ed infine i più resistenti Fontignano dopo le 17.00.

L’iniziativa, che può contare già sull’adesione di circa 150 camminatori, è promossa delle associazioni L’Olivo e la Ginestra e il Gruppo Sportivo A.S.D. Filippide, è patrocinata dai Comuni di Città della Pieve, Paciano, Panicale e Perugia, dall’Unione dei Comuni del Trasimeno e sostenuta dal Gal Trasimeno Orvietano.