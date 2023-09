Castiglione del Lago, forze dell'ordine a caccia di una persona sfuggita ai controlli

Caccia all’uomo a Castiglione del Lago per un malvivente che sarebbe sfuggito ai controlli dei Carabinieri.

Le forze dell’ordine, con un notevole dispiegamento, stanno battendo il territorio da questa mattina, impegnati in blocchi stradali. Le auto vengono fermate e controllati i bagagliai. Diverse le pattuglie in giro e anche elicotteri in volo.

Secondo quanto potuto appurare si tratterebbe delle operazioni di rintraccio di una persona che è sfuggita al personale dell’Arma durante un controllo (voci destituite di fondamento sui social riferiscono di una fuga dalla caserma con la pistola d’ordinanza di un militare).

(Notizia in aggiornamento)