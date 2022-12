Botte fuori dal bar, daspo Willy per 5 giovanissimi: il più piccolo ha 14 anni

Ancora dapso “Willy” per punire i violenti. L’ultimo provvedimento firmato dal questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, ha avuto come destinatari cinque ragazzi, quattro dei quali minorenni, che il 14 gennaio erano stati protagonisti di una violenta lite in un bar di Santa Maria degli Angeli.

In particolare, la misura di prevenzione personale è scaturita dall’attività di accertamento svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Perugia che, in considerazione della gravità dell’episodio, della modalità con le quali è avvenuto e dell’allarme sociale creato nei confronti degli avventori del locale pubblico – notoriamente frequentato da ragazzi e da famiglie - ha ritenuto la condotta tenuta dai cinque giovani –italiani, tra i 14 e i 20 anni - tali da determinare una situazione di grave pericolo e turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica.

A tre dei destinatari – un 20enne, un 16enne e il 14enne - per la durata di 12 mesi, sarà vietato l’accesso al pubblico esercizio teatro dell’evento, nonché interdetto lo stazionamento nelle sue immediate vicinanze.

Stesso provvedimento, con durata di 18 e 6 mesi, è stato adottato nei confronti degli altri due minori – di 16 e 15 anni - coinvolti nella lite.

Negli scorsi giorni, nell’ambito di alcuni controlli effettuati dal personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Assisi all’interno dello stesso locale, gli agenti hanno sottoposto a verifica due giovani che, a seguito di identificazione, sono risultati essere due componenti del gruppo che lo scorso 14 gennaio aveva preso parte alla lite.

Considerata la violazione del daspo sono stati denunciati.