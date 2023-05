Spoleto, controlli della Polizia in locali pubblici, aree commerciali e vie cittadine

Gli agenti delle Volanti del Commissariato di Spoleto hanno attuato un vasto servizio di controllo nell'ambito del progetto “Borghi Sicuri”, finalizzato a prevenire i reati predatori, i furti e lo spaccio di stupefacenti.

I poliziotti, coadiuvati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, hanno monitorato il centro cittadino, le aree commerciali e i centri più periferici con l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza e garantire la tranquillità di cittadini e turisti.

Il monitoraggio si è concentrato prevalentemente sul controllo degli esercizi pubblici, 10 quelli sottoposti a controllo, dove si è proceduto a identificare 71 avventori e verificare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati.

Per arginare il fenomeno dei furti e intercettare eventuali “visitatori” venuti in città per compiere atti illeciti, gli operatori hanno effettuato 3 posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a controlli più approfonditi le persone sospette o con precedenti specifici.

Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione in città hanno identificato un totale 115 persone e monitorato 19 veicoli senza rilevare particolari criticità.