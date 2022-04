Montefalco è un "Borgo sicuro": controlli nei locali e sulle strade

Prevenire i furti nelle abitazioni, prima di tutto. Ma non solo. Il progetto "Borghi sicuri", voluto dal questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, ha interessato Montefalco. Dove polizia e polizia locale hanno eseguito controlli lungo le strade e negli esercizi pubblici, per verificare il rispetto delle norme igienico sanitarie, anche legate al covid, e amministrative, ma anche per monitorare i frequentatori.

Il bilancio dell'attività svolta nell'arco di tutto il pomeriggio di ieri, parla di 73 persone identificate e 8 bar ed esercizi pubblici controllati. Accertamenti anche su 45 veicoli.