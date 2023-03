Ordigno bellico sotto un ponte della strada provinciale di Moiano: chiusure e viabilità modificata

Un ordigno bellico è stato rinvenuto sotto un ponte della strada provinciapel 309/1 di Moiano. Strada che è stata momentaneamente chiusa al traffico. L'ordigno bellico è stato trovato in corrispondenza del chilometro 7+450.

Il ritrovamento di quello che sembra un proiettile di artiglieria, è avvenuto in occasione dei lavori di sistemazione dei ponti sulla via di comunicazione provinciale.

A renderlo noto il servizio gestione Viabilità della Provincia di Perugia, il cui dirigente Stefano Torrini ha emanato l'ordinanza di chiusura della strada per il tempo necessario alla rimozione dell’ordigno “vista la necessità per motivi di sicurezza per la circolazione stradale”.

Il traffico sarà deviato lungo viabilità alternativa che è stata individuata nella strada provinciale 306 Castiglionese e nella strada regionale 220 Pievaiola.