Bevagna, conti a posto per il Comune: approvato il bilancio e senza aumento di tasse

Il consiglio comunale di Bevagna ha approvato il conto consuntivo 2021 e il bilancio di previsione 2022. “Conti in ordine e avanzo di amministrazione”, così il sindaco Annarita Falsacappa sintetizza il documento economico approvato dal consiglio comunale.

“I numeri – precisa il sindaco in coro con la sua squadra di governo – evidenziano in modo puntuale tutta l'attività svolta da questa amministrazione l'anno appena trascorso e riepilogano il frutto di un lavoro costante e dettagliato messo in campo da tutti i dipartimenti dell'Ente”.

Un bilancio che Annarita Falsacappa definisce “sano e con i conti in ordine” e che “fotografa una concreta e reale condizione economica virtuosa, sottolineando un andamento proficuo dei suoi indicatori principali”. In particolare, il bilancio 2021 si chiude con un avanzo di amministrazione disponibile di 54.128 euro e di 687.150 euro destinato agli investimenti per la riqualificazione del patrimonio comunale, delle infrastrutture del centro storico e del territorio e l’acquisto di beni per la comunita?. Al 31 dicembre 2021 il fondo cassa e? pari a 2.919.662,17 euro.

Il bilancio di previsione, approvato da tutti i consiglieri di maggioranza, ha avuto il parere favorevole del Revisore dei Conti. Si garantiscono i servizi rivolti ai cittadini; non si prevede alcun aumento di tasse, ferme alle aliquote degli anni scorsi; per favorire la ripresa economica, si prevedono agevolazioni relativamente al canone unico patrimoniale per le occupazioni del suolo pubblico che interessano tutte le attivita? commerciali.