Sottrae la pensione ai parenti invalidi e li lascia nel degrado assoluto: denunciato

I Carabinieri di Bettona hanno denunciato un uomo per essersi appropriato della pensione di parenti stretti e per averli lasciati nell'indigenza.

Nel febbraio scorso è stata segnalata ai servizi sociali del Comune di Bettona una situazione di forte disagio per un nucleo familiare della campagna bettonese. Il sindaco aveva subito interessato i Carabinieri. Da una verifica era risultato che due persone, madre e figlio, entrambe affette da patologie varie e invalidanti, non erano in autosufficenti ed erano state abbandonate a loro stesse da un parente che avrebbe dovuto occuparsi di loro.

I militari hanno quindi attivato immediatamente i servizi sociali che, dopo aver avanzato richiesta di nominare un amministratore di sostegno, hanno avviato degli accertamenti bancari e catastali finalizzati a scoprire le cause di quella situazione di indigenza, oltre che eventuali omissioni da parte dei familiari.

Le indagini hanno portato alla luce un situazione gravissima che durava almeno dal 2018: un parente prossimo infatti, anch’esso residente a Bettona, aveva ottenuto la delega al ritiro delle pensioni di entrambi, per un importo di circa 2.000 euro al mese, e se ne era appropriato sistematicamente, facendo mancare ai familiari anche le risorse minime di sostentamento e costringendoli a vivere in un contesto di assoluto degrado, con condizioni igienico-sanitarie precarie.

L’uomo è stato individuato dai militari e denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia per le ipotesi di reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nonché circonvenzione e abbandono di incapace.