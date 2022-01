Bettona, esplode un tubo e non sa cosa fare: anziana soccorsa dai carabinieri

E' sola in casa e non sa cosa fare, anziana soccorsa dai carabinieri. Nella giornata di domenica 23 gennaio i militari di Bettona sono intevenuti a casa di una signora ultraottantenne. Un tubo in giardino è esploso, inondando di acqua la zona, e la donna ha chiesto aiuto ai carabinieri. Gli uomini dell'Arma hanno rassicurato l'anziana, chiuso il pozzo e coordinato la sua assistenza.