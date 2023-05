Belvedere di Braccio, dove Panicale incontra il Trasimeno

Taglio del nastro per il primo accesso diretto di Panicale al lago Trasimeno. E’ fissata per sabato 27 maggio alle ore 10,30 l’inaugurazione degli interventi di riqualificazione del Belvedere di Braccio. Interventi che sono consistiti nella realizzazione di un molo e di un pontile naturalistico e nel completo rifacimento dell’area di parcheggio posta sulla parte sommitale dello stesso belvedere.

Si tratta dell’esecuzione di due dei tre stralci finanziati per complessivi 195mila euro, dalla misura “Attuazione dell’Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, tra Governo e Regioni. Legge regionale 7 del 1985. Progetti integrati Trasimeno e Tevere anno 2022”.

In particolare, si è provveduto alla realizzazione di un pontile per l’approdo di piccole imbarcazioni con possibilità per i turisti di osservare la fauna e l’ambiente lacustre minimizzando il potenziale disturbo all’ecosistema.

L’area di parcheggio invece è stata interessata da un intervento di riqualificazione finalizzato ad una migliore fruizione della sosta in uno dei punti più panoramici del Trasimeno.

Si tratta di opere realizzate dal Comune di Panicale.

Sabato prossimo il ritrovo sarà al pontile, lungo il percorso ciclabile dell’anello del Trasimeno, per poi visitare il soprastante belvedere.

Saranno presenti rappresentanti della Regione Umbria, del Comune di Panicale e dell’Unione dei Comuni del Trasimeno.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà in collaborazione con la Cooperativa dei pescatori del Trasimeno, Arci Umbria e Associazione Girebike.