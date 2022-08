Bed & breakfast abusivo, a Nocera Umbra scoperto e chiuso dalla municipale

Un'operazione di controllo sul territorio comunale, svolta dalla polizia municipale di Nocera Umbra, guidata dal capitano Luigi Monarca, ha portato all’individuazione di una attività extra alberghiera abusiva. Al proprietario è stata comminata una sanzione amministrativa di alcune migliaia di euro, oltre all’applicazione sanzionatoria accessoria della chiusura dell’attività, anche in virtù del fatto che lo stesso proprietario-gestore non ha mai provveduto alla comunicazione dei nominativi degli ospiti.

Il sindaco Virginio Caparvi esprime “forte apprezzamento per l’ottimo lavoro di controllo e verifica che gli agenti della Polizia municipale stanno da mesi portando avanti nell’ambito dell’intero territorio nocerino. La legalità – puntualizza il sindaco - deve valere sempre e per tutti, soprattutto nel rispetto di chi svolge un'attività economica come quella in questione. Il monitoraggio sul territorio sarà continuo e costante affinché ognuno possa svolgere la propria attività senza lo spettro di una concorrenza sleale propria di chi si muove al di fuori della legge”.