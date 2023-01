Beccato senza biglietto, spintona il controllore per provare a fuggire ma viene bloccato: 19enne denunciato

Beccato senza biglietto, ha aggredito il controllore. E ha rimediato una denuncia. L'episodio si è verificato a Ellera di Corciano. Dove gli agenti della squadra volante sono intervenuti dopo la segnalazione di un giovane molesto che aveva cercato di scappare dal treno dove era salito senza biglietto e, nel tentativo di fuga, si era scagliato contro l'addetto agli accertamenti. Che ha raccontato agli agenti come il ragazzo, un 19enne, all’atto del controllo, dopo aver dichiarato di essere sprovvisto del titolo di viaggio, lo aveva spintonato violentemente tentando di forzare le porte del mezzo. Grazie all’intervento di due colleghi era poi riuscito a contenerlo e a farlo scendere alla fermata successiva.



Portato in questura per completare le operazioni di identifcazione, il giovane è stato denunciato per i reati di violenza a un incaricato di pubblico servizio e per interruzione di pubblico sevizio.