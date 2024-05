Beccato con tre panetti di hashish e bilancino di precisione: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Magione hanno controllato di un trentaduenne, residente a Castiglione del Lago, già noto alle forze dell’ordine, fermato dagli operanti mentre si trovava alla guida della propria autovettura a San Feliciano.

L’uomo, all’esito della perquisizione veicolare e personale, è stato trovato in possesso di 3 panetti di hashish, per un peso complessivo di 300 grammi circa, oltre ad un ulteriore pezzo di analoga sostanza del peso di 30 grammi, il tutto nascosto sulla propria persona.

Nel corso delle attività di ricerca sul veicolo, i Carabinieri hanno altresì rinvenuto un bilancino elettronico di precisione, un coltello intriso di “hashish” e un telefono cellulare. Il tutto è stato sottoposto a sequestro penale.

Condotto in caserma per gli approfondimenti del caso, alla luce di quanto rinvenuto in suo possesso e dei rilevanti elementi indiziari raccolti a suo carico, il 32enne è stato tratto in arrestato in flagranza di reato poiché ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato convalidato dal giudice e all’uomo è stata applicata la misura cautelare personale dell’obbligo quotidiano di presentazione in caserma nel comune di residenza.