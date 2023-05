Fossato di Vico, arrestato con 6 chilogrammi di droga sotto al sedile dell'auto

I Carabinieri di Fossato di Vico hanno arrestato un corriere di droga trovato in possesso di 6 chilogrammi di hashish. L'uomo, un 50enne, incensurato e residente a Roma, è stato fermato per un controllo stradale intorno alla mezzanotte di ieri lungo la Flaminia, all'altezza di Purello.

Una pattuglia dell'Arma ha intercettato una Fiat 500 che percorreva in maniera incerta lungo la strada, invadendo più volte la corsia opposta. L’uomo, solo a bordo, ha raccontato di dover raggiungere Ancona, dove lo aspettava un'amica. Poiché la strada percorsa non era quella più indicata per raggiungere il capoluogo dorico e, viste le condizioni dell’uomo, apparso subito nervoso ed evasivo, i militari hanno perquisito il mezzo, trovando due buste della spesa nascoste sotto il sedile lato passeggero, con all'interno 60 panetti da 100 grammi ciascuno di hashish, per un valore di 10.000 euro, che al dettaglio può raggiungere oltre 60.000 euro.

Lo stupefacente è stato sequestrato, mentre il corriere è stato arrestato e portato nel carcere di Capanne a Perugia.