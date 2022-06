"Corre" con l'autocarro per le strade di Bastiola, ma la patente è revocata: maxi multa

Un camion che viaggiava a velocità sostenuta e faceva ripetuti sorpassi non è passato inosservato agli agenti del commissariato di Assisi, impegnati in controlli alla circolazione a Bastiola. Fermato il mezzo, gli agenti hanno proceduto al controllo. L'autista del tir, un italiano 52enne ha spiegato che aveva lasciato la patente a casa. Ma dagli accertamenti hanno permesso di verificare che l’uomo, con a carico precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, avesse la patente revocata e circolasse indisturbato alla guida del tir.

Al termine dei controlli, gli agenti del commissariato di Assisi hanno sottoposto l’autocarro a fermo amministrativo e hanno elevato al conducente una sanzione pecuniaria di 5.100 euro per guida con patente revocata.