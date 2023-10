Bastia Umbra, lavori al Fosso Cagnola contro il rischio idrogeologico

Nei prossimi giorni avranno inizio i lavori relativi agli interventi di sistemazione idraulica e prevenzione danni alluvionali Fosso Cagnola, che prevedono anche la ripulitura di un tratto del fosso. Questa mattina si è svolto ad Ospedalicchio il sopralluogo dell'assessore ai lavori pubblici Stefano Santoni con i tecnici comunali e l'Agenzia forestale che realizzerà le opere. Il tratto interessato dai lavori sarà a partire da 50 metri a monte del ponticello di via Poletti al sottopasso della statale 75 per un costo complessivo di 40mila euro e avranno inizio già dalla prossima settimana. "Prevenire e mitigare il dissesto idrogeologico e il rischio idraulico in caso di forti piogge, questi gli obiettivi che l’Amministrazione comunale si pone in tema di politiche ambientali - dichiara l'Assessore Santoni - interventi quindi necessari per la tutela ambientale del territorio e per migliorare la vivibilità dei cittadini”.