Bastia Umbra, anziana in pigiama vaga per le strade la sera: soccorsa dalla Polizia

Anziana vaga, in stato confusionale, in pigiama e deambulatore per le strade di Bastia Umbra. A dare l’allarme al numero unico di emergenza (112) è stata una passante che ha notato la donna, ultraottantenne, che con estrema fatica muoveva passi incerti spostandosi apparentemente senza meta.

Gli agenti del Commissariato di Assisi l'hanno raggiunta, coperta con un maglione offerto dalla passante che aveva richiesto l’intervento, e raccogliendo le informazioni che la donna ha fornito, sono risaliti ai parenti, una figlia che è stata rintracciata. Una volta trovata l'abitazione, i poliziotti hanno accompagnato l'anziana a casa, a piedi visto che non è voluta salire in auto.