Bastia Umbra, va a fare il colpo sulle auto in sosta alla guida di una vettura rubata: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Cannara sono intervenuti a Bastia Umbra e hanno arrestato in flagranza di reato un quarantenne di origini extracomunitarie, ritenuto presunto responsabile di un furto su auto appena consumato.

La segnalazione del furto è stata fatta dal proprietario della vettura che dalla finestra ha visto che qualcuno stava cercando di aprirgli la macchina, parcheggiata in strada.

I militari, giunti sul posto, hanno fermato l’uomo e lo hanno perquisito, trovando a bordo della sua auto tutte le attrezzature da lavoro appena asportate dalla macchina della vittima. Tra l’altro, l’autovettura che conduceva è risultata oggetto di furto, poiché asportata pochi giorni prima a Perugia, ed è stata sottoposta a sequestro, in attesa di poter essere riconsegnata al legittimo proprietario; per tale circostanza è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di ricettazione.

L’arrestato è stato poi accompagnato negli uffici del comando Compagnia a Santa Maria degli Angeli in attesa dellla convalida dell’arresto in tribunale