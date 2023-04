Bastia Umbra, una nuova rotatoria per togliere il semaforo in via Gramsci: per i lavori cambia la viabilità

Iniziati i lavori per la realizzazione della rotatoria che consentirà l'eliminazione dell'impianto semaforico posto nell'incrocio tra Via Gramsci, Via Ignazio Silone, Via del Lavoro, Via IV Novembre. Per la realizzazione dell’importante opera per la città di Bastia Umbra, sono state valutate dall’Amministrazione Comunale e dall’impresa realizzatrice dei lavori varie ipotesi di modifiche alla viabilità, con l’obiettivo di contenere al massimo gli inevitabili disagi. Pertanto, per consentire l’allestimento del cantiere e la realizzazione dei lavori, sarà in questa fase necessaria la chiusura di un tratto di Via Ignazio Silone, sia al traffico automobilistico che pedonale e in ambedue i sensi di marcia, per circa sessanta giorni.

"Ci scusiamo per gli eventuali disagi che si potranno creare a causa della chiusura di Via Silone, finalizzati alla maggiore scorrevolezza del traffico che si avrà dopo la realizzazione della rotatoria, eliminando definitivamente i tempi di attesa dei semafori attualmente esistenti": hanno spiegato dall'amministrazione comunale.