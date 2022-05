Sgomberato un bivacco abusivo nel parcheggio dello stadio di Costano

Polizia di Stato del Commissariato di Assisi e Polizia municipale di Bastia Umbra hanno sgomberato l’area destinata a parcheggio del campo sportivo dopo che un gruppo di nomadi ne aveva impedito l'utilizzo ai cittadini posizionandovi roulotte e camper.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno constatato la presenza di alcuni caravan e una situazione di bivacco e degrado della zona, in violazione del regolamento di Polizia urbana del Comune di Bastia Umbra.

Nel campo erano presenti sei donne di età compresa tra i 22 e i 34 anni, tutte con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e invasione di edifici. Due di queste, inoltre, avevano precedenti per la cosiddetta truffa “dello specchietto”: l'autore finge un sinistro stradale di poco conto, appunto la rottura del retrovisore laterale e chiede denaro, senza mettere in mezzo l'assicurazione. Per simulare l'urto un complice lancia di un oggetto sulla fiancata dell’auto della vittima designata.