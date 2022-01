Bastia Umbra in lutto, è morta Teresa Morettoni: "Un terribile risveglio"

Bastia Umbra in lutto. L'Ente Palio de San Michele, con una nota di cordoglio, dà notizia della morte di Teresa Morettoni.

"Trovare le parole per esprimere questa perdita non è facile e non è retorica dire che ogni aggettivo usato sarebbe a dir poco riduttivo - scrive l'Ente Palio -. Con Teresa Morettoni se ne va un grande pezzo del tessuto sociale bastiolo ed il vuoto che ha lasciato all’intera collettività è a dir poco enorme. Un cratere d’emozioni che possono essere solo spiegate con le sue gesta. E, il problema, sarà proprio elencarle tutte. Tanto, Teresa Morettoni ha fatto veramente tanto per il Palio de San Michele, per il rione San Rocco, per la Parrocchia di Bastia Umbra e per tutto il polo culturale della città. E, più che il tempo, ha dedicato a noi i suoi momenti migliori".

E ancora: "È grazie a Lei, ad esempio, se esiste un Archivio Storico del Palio. È grazie a Lei, ad esempio, se il Palio esiste nei principali social network. È grazie a Lei se il Palio è entrato nella Scuola e nei teatri. È anche grazie a Lei se il Palio si è trasformato in questa splendida realtà. Meticolosa, appassionata, empatica, ma soprattutto vera, Teresa Morettoni è stata per tutti un punto di riferimento, un’insegnante di stile, una memoria artistica, un’amica. Ricca, profondamente ricca di cultura e di fede, Teresa non si è mai risparmiata nel condividere le sue passioni. E c’è sempre stata solo Lei ad insistere sulla tradizione, a portare in alto il lavoro iniziato da Don Luigi Toppetti per far conoscere e trasmettere i valori del Palio. Se fosse stato per Teresa, Bastia avrebbe avuto tutto l’anno gli stendardi dei rioni appesi fuori dai balconi. E forse sarebbe giusto ricordarla così, ognuno con qualcosa del proprio rione addosso. Perché ogni volta che arriverà settembre, ogni volta che ci vestiremo e metteremo fuori dal terrazzo i nostri colori, sarà spontaneo dire grazie. Grazie Teresa. Per tutto quello che hai fatto. Per tutto quello che ci hai insegnato. Per tutto quello che sei stata".