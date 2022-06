Se la casa per le vacanze è fantasma: versa la caparra e il finto proprietario scompare nel nulla, denunciato

Casa fantasma per una vacanza che non ci sarebbe mai stata. Oltre 1.700 euro di caparra versati e il presunto proprietario di casa scomparso nel nulla con i soldi. Fino a quando non lo hanno ritrovato i carabinieri di Santa Maria degli Angeli e lo hanno denunciato. Nessuna casa in affitto sulla costa marchigiana, nessuna vacanza tanto sognata, ma l'incubo di una truffa on line della quale è rimasta vittima una donna di Bastia Umbra.

Secondo quanto denunciato ai carabinieri, la donna aveva risposto a un annuncio tramite uno dei siti specializzati, per un appartamento al mare nelle Marche, che la donna avrebbe voluto affittare per le vacanze di famiglia ad agosto. Il presunto proprietario di casa aveva risposto alle sue richieste, inviato foto e la visura catastale dell'abitazione. Nessun sospetto. La donna aveva versato la caparra e come il bonifico era arrivato a destinazione, il destinatario era sparito. E' stato individuato e denunciato come il presunto autore della truffa, si tratta di un uomo residente in Abruzzo.