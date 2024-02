Bastia Umbra, rimpasto in giunta: nuovo vice sindaco e assessore. Le scelte della Lungarotti

A pochi mesi dalla fine della legislatura, il primo mandato per la sindaco Lungarotti a Bastia Umbra, arriva un rimpasto di governo non di poco conto: nuovo vicesindaco e nuovo assessore pesante in fatto di deleghe. Il sindaco ha formalizzato la nomina del Vice Sindaco, nella persona dell’Assessore Valeria Morettini (Bilancio, finanze e farmacie comunali, politiche tributarie, politiche del commercio e sviluppo economico), e la carica di Assessore all’Assetto del Territorio, Ambiente e Sviluppo del territorio a Mauro Timi, previe sue dimissioni da Consigliere comunale (Lista Paola Lungarotti Sindaco)come da necessaria procedura. “Un impegno accettato per responsabilità verso la propria Bastia. Grazie.” , queste le parole del Sindaco Paola Lungarotti in merito alle due nuove nomine.