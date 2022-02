Bastia Umbra in lutto, è morto Vittorio Ciotti: il ricordo del sindaco

Bastia Umbra in lutto. Il Comune, con una nota pubblicata sul sito istituzionale, dà notizia della morte di Vittorio Ciotti, storico commerciate della città.

Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale, spiega la nota, "porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Ciotti per la perdita del capo famiglia Vittorio, con lui la nostra comunità perde un altro importante tassello della Bastia storica che in tanti ricordiamo". E ancora: "Il signor Vittorio era nato nel 1935, un commerciante che con approfondite conoscenze delle lavorazioni specifiche nel settore caseario ha fatto conoscere Bastia Umbra fuori dai suoi confini, facendola scoprire come una comunità molto attenta alla qualità dei propri prodotti locali. Dalle scelte innovative, fu tra i primi ad aver dato particolare attenzione a dei prodotti che successivamente sarebbero diventati tra i maggiori trend del settore. Non era inusuale incontrarlo ancora oggi nel suo negozio, segno del grande attaccamento alla famiglia e alla sua attività degnamente proseguita dai figli Francesco e Fabio con i rispettivi familiari".