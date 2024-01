Bastia Umbra, proseguono i lavori in via Roma: da lunedì nuovo cantiere

Proseguono i lavori di riqualificazione di via Roma. Da lunedì 22 gennaio, annuncia il Comune, il cantiere verrà spostato e interesserà un piccolo tratto al fine di creare meno disagio possibile a tutti, residenti, commercianti, scuole.

Il tratto interessato dai lavori sarà quello ricompreso tra via Roma, angolo via A.Volta, fino all’accesso di via Majorana su via Roma e stesso tratto sul lato opposto, partendo da Via Roma, angolo via Marconi, avendo cura di lasciare libero il tratto antistante la scuola Don Bosco, al fine di favorire il passaggio e l’accesso alla stessa.