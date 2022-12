Bastia Umbra, in auto con coltelli e arnesi da scasso: denunciati

Il tentativo di sfuggire ai controlli della polizia non è andato a buon fine. Gli agenti del commissariato di Assisi li hanno fermati e alla fine denunciati. In auto il kit per compiere furti, oltre a una spesa in alcolici che non era stata pagata. I tre, georgiani di 22, 21 e 35 anni, sono avere precedenti di polizia inerenti il regolare soggiorno sul territorio nazionale e sottoposti all’obbligo di firma come misura alternativa al trattenimento presso il centro di permanenza e rimpatrio.

Dagli accertamenti è emerso che il 21enne era inottemperante alla misura e, per questo motivo, la questura di Roma aveva inserito una nota di rintraccio nei suoi confronti al fine di procedere alla sua immediata espulsione. Nei suoi confronti è stato quindi emesso un biglietto di invito a presentarsi presso la questura.

Avendo notato un certo nervosismo da parte degli occupanti del veicolo, gli agenti hanno deciso di sottoporli a perquisizione che ha dato esito positivo.

Infatti, all’interno dell’auto, gli operatori hanno rinvenuto 4 coltelli, 2 bottiglie di superalcolici, uno zaino contenente vari arnesi atti allo scasso – tra cui un martello, due tronchesi, una torcia e dei guanti da lavoro – e dei prodotti alimentari che, da un successivo controllo non erano presenti sullo scontrino fiscale in loro possesso, evidenza poi confermata anche dal titolare dell’esercizio commerciale.

Sentiti in merito al possesso dei vari oggetti rinvenuti, i tre giovani non sono riusciti a fornire delle motivazioni plausibili.

Dopo essere stati accompagnati presso gli uffici della questura di Perugia per gli accertamenti di rito, i tre cittadini stranieri sono stati denunciati.