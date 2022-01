Bastia Umbra, ufficialmente 'espulso' dalla città: beccato al bar, 32enne denunciato

Ufficialmente 'espulso' da Bastia Umbra per tre anni e beccato al bar. Gli agenti del Commissariato di Assisi, durante i controlli per il Green Pass in un bar della zona industriale, hanno individuato e denunciato un 32enne.

L'uomo ha raccontato ai poliziotti di essere entrato solo per andare in bagno. Ma le verifiche hanno portato alla luce la verità: numerosi precedenti di polizia e un provvedimento che vieta il ritorno nel Comune di Bastia Umbra, emesso dal Questore della provincia di Perugia ad aprile del 2019, per la durata di 3 anni.

Gli agenti della Squadra Volante hanno condotto il 32enne in Commissariato e lo hanno denunciato per la violazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Bastia Umbra.